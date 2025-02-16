Окупанти під Покровськом їдять сніг і шукають їжу у рюкзаках 'двохсотих', - військовий

Крім того, російські полонені розповіли, що окупанти нерідко страждають від обмороження.

Російські окупанти на гарячому Покровському напрямку страждають від обморожень та скаржаться на відсутність провізії.

Про це повідомив мер Генічеська, командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. За його словами, про проблеми російської армії на цьому напрямку розповідають полонені окупанти.

"Полонені з Покровського напрямку жаліються на постійні обмороження і відсутність провізії, розповідають що замість води їдять сніг, якщо пощастить топлять його, їжу збирають по рюкзакам 200-х та евакуйованих 300-х", - зазначив "Осман".

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За даними Генштабу ЗСУ, противник значно активізував зусилля по всій лінії фронту. Загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною раза, з найбільшою активністю на Покровському напрямку. Загалом відбулося 250 бойових зіткнень.

Тим часом Сили оборони продовжують завдавати втрат ворогу. На Торецькому напрямку українські військові знищили групу російських піхотинців, серед яких був російський офіцер радіорозвідки. Бліндаж окупантів був замаскований у смітті.

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