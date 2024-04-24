Моніторингова група підтверджує успіх загарбників у шістьох населених пунктах.

Російські війська мають успіх поблизу деяких населених пунктів лінії фронту, де тривали важкі бої.

За даними моніторингової групи DeepState, наразі ворог має просування у щонайменше шістьох населених пунктах.

"Ворог просунувся в Очеретиному, Новобахмутівці, Новокалиновому, Бердичах, Семенівці та південніше Георгіївки", - зазначають аналітики.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника. У свою чергу підрозділами ракетних військ завдано ураження по одній наземній станції управління БпЛА, одному району зосередження озброєння та військової техніки, двох районах зосередження особового складу, одному засобу ППО та трьох інших важливих об’єктах противника.

За даними Генштабу, за добу найбільше бойових зіткнень сталося на трьох напраямках: Лиманському, Бахмутському та Авдіївському.

За даними ISW, РФ має намір посилити ударну кампанію, щоб розбити матеріально-технічне забезпечення українських військових на фронті.

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