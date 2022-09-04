Створення такої собі "ХНР" підтримали менше 1% опитаних.

Російські окупанти намагалися провести інтернет-опитування населення окупованої частини Харківщини, яке мало передувати "референдуму", але зазнали невдачі.

Опитування було опубліковано на наразі видаленому сайті.

Контрольовані росіянами та колаборантами Telegram-канали напередодні масово поширювали посилання на сайт із опитуванням.

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Мовляв, на основі отриманих даних буде ухвалюватися рішення щодо проведення псевдореферендуму.

Під час цього "соціологічного опитування" мешканцям Харківщини пропонувалося відповісти на запитання, що стосуються "самовизначення" регіону.

Були такі варіанти:

акт державної самостійності Харківської області (подібно до так званих "ЛНР" та "ДНР");

возз'єднання з Російською Федерацією;

статус Харківської області як частини України.

В опитуванні взяли участь кілька тисяч осіб. Серед них менш як 1% підтримали "незалежність" і 65% – перебування у складі України.

Зрозумівши, що красиві цифри для пропагандистських репортажів показати не вийде, окупанти видалили сайт.

Як свідчать дані сервісу WHOIS, відповідний сайт був зареєстрований приватною особою з Російської Федерації 1 вересня поточного року за допомогою російського сервісу реєстрації доменів. Вже о 20:46 3 вересня сайт було видалено.

Нагадаємо, раніше заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що підготовкою до проведення фіктивних референдумів на окупованих територіях України керує перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

За оцінкою США, Росія може провести псевдореферендуми в Херсоні, Запоріжжі, а також Донецькій, Луганській та Харківській областях в найближчі тижні.

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