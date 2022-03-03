За словами очевидців, окупанти розстріляли Прилипка у дворі його будинку.

Відомий український політолог і співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко з посиланням на очевидців розповів, що російські окупанти прорвалися в будинок голови Гостомельської ОТГ Юрія Прилипка.

"Російські окупанти розстріляли голову Гостомельської ОТГ Юрія Прилипка. Про це мені повідомили очевидці. За їхніми словами, нелюди зайшли у двір його будинку і застрелили Юрія Ілліча. На поточний момент ЗСУ зайшли в аеропорт Гостомеля і женуть кадирівців з Бучі по Варшавці. Бої йдуть біля шляхопроводу між Ворзелем і Бучею", - написав він у Facebook.

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