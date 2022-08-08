Загарбники сподіваються втримати окупований південь, а потім продовжити наступ на сході.

Успіх окупаційних військ біля Вуглегірської ТЕС - це останнє вороже просування на сході України.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Еспресо" експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Росіяни перекинули зі сходу на південь не просто кількісну масу своїх військ - вони зібрали звідти найбільш боєздатні частини. Ті, хто залишився на півдні - це вже залишковий принцип", - зазначив він.

За словами експерта, росіяни хочуть посунути ЗСУ від Херсона, а потім повернути свої сили на Донбас для продовження наступу.

"Росіяни намагаються атакувати одразу на декількох напрямках на сході України, але ЗСУ успішно відбивають ці атаки. РФ планує примусити ЗСУ відмовитися від звільнення Херсона, а потім перекинути сили на схід та знову наступати. Але ЗСУ не дозволять армії РФ втілити цей сценарій", - пояснив Киричевський.

Нагадаємо, дещо раніше боєць ЗСУ пояснив, чому затягується звільнення Херсона та області.

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