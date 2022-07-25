ЗСУ відбили штурми на інших напрямках.

В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 18:00 Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

В повідомленні сказано, що окупанти завдали авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС. Зазначається, що російські окупанти вели штурмові дії на напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка - Покровське, але зазнали втрат та відійшли.

"В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх",- зазначає Генштаб.

Ворог також здійснив спробу просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки, але отримав жорстку відсіч та відійшов.

В повідомленні сказано, що на Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Також зафіксовано авіаудар неподалік Ольгиного.

"Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА",- сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти мають намір закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища.

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