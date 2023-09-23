Окупанти "тренують" своїх диверсантів на українському кордоні.

Росіяни знову намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями України, повідомляє Центр національного спротиву.

"В район російського міста Грайворона (Білгородська область) прибула навчальна рота 2-ї окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ. Їх задача – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фактично росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України.

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"Проте завдяки небайдужим місцевим, їх пересування відоме, тому "іспит складуть" не всі", - зазначають у ЦНС.

Росія не припиняє спроб диверсії на північному кордоні України

Протягом липня на півночі українськими військовими було виявлено чотири диверсійно-розвідувальні групи росіян. Під час усіх випадків відкривався вогонь на ураження й ворог був змушений відступити.

Спроби проникнення були зафіксовані на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей.

12 серпня на Сумщині українські військовослужбовці вкотре виявили диверсійно-розвідувальну групу росіян. Військові вступили у стрілецький бій, ворог із пораненими відступив.

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