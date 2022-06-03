Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Сергій Карнаухов став ще одним героєм-захисником, який загинув від зброї окупанта. Він був майстром спорту України міжнародного класу з паверліфтингу і служив командиром відділення розвідки у складі 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - зазначено у повідомленні.
У розвідці додали, що Сергій назавжди залишиться прикладом самовідданості у боротьбі за нашу свободу і незалежність.
Як повідомляв УНІАН, раніше в боях з російськими загарбниками загинув український боксер Віктор Понятенко. Серце спортсмена і воїна ЗСУ перестало битися 15 травня.