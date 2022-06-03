Він служив командиром відділення розвідки у складі 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Сергій Карнаухов став ще одним героєм-захисником, який загинув від зброї окупанта. Він був майстром спорту України міжнародного класу з паверліфтингу і служив командиром відділення розвідки у складі 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - зазначено у повідомленні.

У розвідці додали, що Сергій назавжди залишиться прикладом самовідданості у боротьбі за нашу свободу і незалежність.

Як повідомляв УНІАН, раніше в боях з російськими загарбниками загинув український боксер Віктор Понятенко. Серце спортсмена і воїна ЗСУ перестало битися 15 травня.

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