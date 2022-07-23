Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

В результаті обстрілу села Рижівка в Сумської області у суботу загинув 71-річний фермер.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, з території РФ 23 липня близько 15:00 з важкої артилерії обстріляли с.Рижівка Сумського району. Внаслідок обстрілу на власному подвір'ї загинув 71-річний місцевий фермер. Пошкоджено домоволодіння та два трактори.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Ситуація на Сумщині:

Станом на 22 липня 2022 року Росія продовжувала обстрілювати населені пункти Харківської області, Чернігівської та Сумської.

На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності ворог обстрілює позиції підрозділу ЗСУ та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктах Кам'янська Слобода та Миколаївка Чернігівської області, і Волфіне, і Павлівка Сумської області. Вів повітряну розвідку БПЛА тактичного рівня.

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