Діти не мають змоги подзвонити батькам.

Росіяни не пускають додому дітей із Херсонської області, яких вивезли на так званий "відпочинок" і до таборів на територію РФ.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Росіяни продовжують порушувати міжнародне право: дітей, яких вивезли з окупованих територій на так званий "відпочинок" і в табори, не відпускають назад. Мало того, їм не дозволяють подзвонити батькам, передавати повідомлення рідним ті просять інших дітей. Тих, в кого батьки колаборанти – і ставлення до них, відповідно, інше. Сталось так, як всі й боялись", – наголосив Хлань.

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За словами депутата, саме тому людей застерігали ні в якому разі нікуди не відправляти дітей разом із окупантами.

Водночас окупанти продовжують вивозити обладнання з лікарень та переобладнують їх під військові госпіталі. Крім того, продовжують надходити повідомлення про те, що в квартири на Лівому березі Херсонщини заселяються російські військові.

"Якщо люди поїхали — не так небезпечно, а якщо залишились? Їх можуть вигнати на вулицю. Подібне фіксують у Генічеську, Каховському районі, Олешках, які неграмотні росіяни чомусь весь час називають "Альошками", – додав Хлань.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Українські військові продовжують звільняти територію Херсонської області від російських загарбників. На Херсонщині вже деокупували понад 90 населених пунктів.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що Херсон може бути звільнено найближчими двома-трьома тижнями. Деокупація міста стане ключовим поворотним моментом у розв'язаній Росією війні проти України.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що російські окупанти не збираються залишати Херсон, хоч і влаштували інформаційну операцію про нібито "втечу" з міста. Це зроблено для того, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.

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