Протягом доби окупанти обстрілювали Харків, а також Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони області.

На Харківщині за добу через російські обстріли госпіталізували 6 цивільних.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, близько 1:00 російські військові вдарили із комплексу ЗРК С-300 по Новобаварському району Харкова, ракета влучила в землю поруч з адмінбудівлею школи, ударною хвилею вибило вікна школи та пошкодило будинок, що поряд.

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Також окупанти протягом доби обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони Харківщини.

"На жаль, є постраждалі серед цивільних, протягом доби госпіталізували 6 людей: Ізюмський район - 2 чоловіків 52 та 32 років, Харківський - жінку 62 років, чоловіків 63 та 48 років. 46-річного чоловіка госпіталізували в Богодухівському районі. Стан постраждалих - середній", - розповів голова ОВА.

Він уточнив, що у Богодухівському районі через обстріли окупантів горіли приватні будинки та господарчі споруди.

Також російські загарбники інтенсивно обстрілювали Дергачівську та Циркунівську громади Харківського району, внаслідок чого виникли пожежі в приватних будинках, господарчих спорудах, на відкритих територіях.

"Підрозділи сил оборони утримують займані позиції на всіх напрямках. ЗСУ не дають просунутися ворогу вперед, відбиваючи атаки окупантів", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти в черговий раз обстріляли Харків, прилетіло поруч з однією зі шкіл, постраждалих немає, в будівлі вибито скло.

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