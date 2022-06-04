Ракети розірвалися на околиці Шосткинського району.

У Сумській області російський літак здійснив шість пусків ракетами по прикордонній території України.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Ворожий літак зайшов з боку російського села Миколаївка пообідді. Ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

Відзначається, що це вже третій за сьогодні удар авіації. За три години до цього російський безпілотник скинув два вибухові пристрої у Великописарівському районі, а близько 4:00 ворожа авіація здійснила шість пусків ракети. Вони розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.

Відзначається, що сьогодні з Росії вже тричі обстріляли з мінометів українське прикордоння. В першому випадку рашисти випустили вісім мін по Шосткинському району, а у двох інших - випустили 19 мін по Новгород-Сіверському району Чернігівщини.

Раніше повідомлялося, що два російських гвинтокрили перетнули повітряний простір України у Сумській області та залетіли на 500 метрів. Українські військовослужбовці розвернули їх, але не змогли приземлити.

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