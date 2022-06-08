Минулої доби російські військові обстріляли 7 населених пунктів у Донецькій області.

Минулої доби поліцейські зафіксували 11 ударів ворога по території Донецької області. Окупанти обстріляли 7 населених пунктів і поранили мирних жителів. Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ.

Зокрема, як повідомляє прес-служба Нацполіції, російські війська били по населених пунктах Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Очеретине, Ласточкине, Нью-Йорк.

Ворог вів обстріли з ракетних установок, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню "Град".

Як повідомляється, руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти: 31 житловий будинок, школа, дитячий садок, підприємство, адмінбудівля, гуртожиток, лінія електропередач тощо.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, окупанти завдали авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного - по Кураховому.

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