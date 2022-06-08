Протягом доби ворог інтенсивно обстрілював позиції українських підрозділів на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Окупанти завдали авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного - по Кураховому.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій українських військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки противник здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного - по населеному пункту Курахове", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіно, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.

На Бессарабському напрямку без суттєвих змін, додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку Росія веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення.

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