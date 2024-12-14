Олександр Луценко отримав нову посаду, а на його місце призначено іншого топ-військовового.

Військове керівництво України звільнило командувача операцій у Донецькій області на тлі складної ситуації на фронті. Про це повідомило джерело Financial Times.

Олександра Луценка, який керував Донецьким оперативно-тактичним угрупуванням військ, відсторонили від посади після того, як під його командуванням Сили оборони не змогли зупинити російський наступ. За останній місяць Росія захопила території, площа яких становить приблизно половину Лондона.

"Луценко отримав нову посаду у Сухопутних військах, а на його місце призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського", - пише видання.

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Головком ЗСУ Олександр Сирський, виступаючи з командного центру поблизу міста Покровськ, заявив, що українські війська борються проти російської армії, яка має чисельну перевагу.

"Бої надзвичайно важкі", — сказав він. "Росіяни кидають вперед усі наявні сили, намагаючись прорвати нашу оборону".

Сирський також наголосив на необхідності ухвалення "нестандартних рішень" для зміцнення оборони та більш ефективного знищення російських сил. Хоча конкретних заходів він не уточнив, генерал відомий своїм нестандартним підходом до бойових дій. У минулому він керував успішним контрнаступом у Харківській області у 2022 році та ризикованим рейдом у Курську область Росії.

Ситуація на східному фронті залишається напруженою, і Україна шукає нових стратегій, щоб протистояти посиленню російського наступу.

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Раніше повідомлялося, що сили оборони України опинилися в оперативному оточенні в районі Ганнівки на Курахівському напрямку. Про це інформував проєкт DeepState, описуючи ситуацію навколо "Успенівського мішка".

Зазначалося, що ворожі сили неодноразово фіксувалися в Успенівці. Росіяни активно намагаються штурмувати цей населений пункт, закріплюватися для подальшого просування й оволодіння селом повністю.

Згодом DeepState повідомив, що російські загарбники окупували населені пункти Веселий Гай, Єлізаветівка, Романівка, Новотроїцьке та Пушкіне в Донецькій області.

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