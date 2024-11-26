Після адаптації врятованих на острові котів кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них.

З острова Зміїний, який було звільнено від російських окупантів у червні 2022 року, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України евакуювали 15 котів.

У повідомленні ГУР йдеться, що наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові. Тому бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР, які здійснювали патрулювання акваторії, вирішили зробити важливу справу - евакуювали тварин з острова на "велику землю".

Згідно з повідомленням, 15 звірят транспортували морем та потім привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні "Сіріус" (Київщина), а операція з порятунку відбулася за підтримки фонду MacPaw Foundation.

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"Після адаптації врятованих зі славетного Зміїного котів кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку в притулку "Сіріус", який безпосередньо займається адопцією", - наголошують розвідники.

На оприлюднених фото можна побачити, як суворі озброєні бійці у камуфляжі та масках турботливо "упакували" котиків у спеціальні "переноски" для тварин та везуть морем на плавзасобах.

У ГУР кажуть, що раніше під час бойової операції на Харківщині цього року військовослужбовці 92-ї ОШБр знайшли у зруйнованому будинку голодних совенят, яких було замкнуто у клітці. Птахів врятували та передали під начальникові ГУР Кирилу Буданову.

"Керівник спецслужби, як відомо, любить тварин: у нього мешкають коти Ґюнтер та Змій, жабеня Петро і канарки", - "розсекретили" свого начальника розвідники.

Звільнення острова Зміїний - деталі

Нагадаємо, Змії́ний - острів у Чорному морі, який належить Україні та визначає її територіальні води. Зміїний знаходиться у північно-західній частині Чорного моря, приблизно за 37,5 кілометра від узбережжя на схід від дельти Дунаю. Відстань від острова до Одеси становить 120 км. Територіально належить до Вилківської міської громади Ізмаїльського району Одеської області.

Російські військові окупували Зміїний у лютому 2022 року, звільнити його вдалося 30 червня 2022 року. На острові загарбники намагалися, зокрема, облаштувати комплекс "прикриття" свого флоту, який став уразливим після потоплення крейсера "Москва". Пізніше російська армія неодноразово атакувала Зміїний, зокрема за допомогою тактичної авіації, скидаючи фугасні бомби.

Нещодавно українські прикордонники показали острів на відео та відзначили, що спецпризначенці Держприкордонслужби спільно з підрозділами Головного управління розвідки забезпечують безпеку цивільно судноплавства в акваторії Чорного моря. Зокрема, не дають наблизитись авіації та військовим судам ворога до українського узбережжя.

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