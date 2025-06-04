Таким чином, Росія хоче применшити масштаби ураження стратегічної авіації.

Росіяни намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації після операції СБУ "Павутина" і розміщують замість пошкоджених літаків інші, які не пошкоджені.

"Росіяни замість спаленої техніки завозять на аеродроми інші, не пошкоджені, літаки, щоб на супутникових знімках не було видно вражених бортів", - про це УНІАН повідомило джерело в службі безпеки країни.

Також зазначається, що OSINT-аналітики також фіксують випадки, коли на одному з уражених аеродромів на знімках за 2 червня видно обгорівший літак Ту-95. А на знімках за 4 червня на його місці стоїть вже цілий Ту-95.

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"Вони поставили його саме в такому положенні, як до цього стояв уражений літак. Але на знімку видно обгоріле летовище під ним", - зазначають осінтери, публікуючи супутникові знімки аеродромів.

Операція "Павутина" - інші новини

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація. Операція готувалася понад півтори роки.

Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк розповів, що унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Зазначалося, що дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте на пресконференції у Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країни-членів Альянсу, коментуючи події, які відбулися 1 червня, у неділю, зазначив, що не треба забувати, що уражені російські літаки під час операції "Павутина" були тими спроможностями, які Росія застосовувала для атак мирного населення і міст України.

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