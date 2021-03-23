Лише 9,8% українців поділяють думку, що РФ має намір повернути окуповані райони до складу України.

Майже 45% українців вважає, що Росія зацікавлена у продовженні війни на Донбасі та 58,4 % впевнені, що РФ не хоче повернення окупованих районів до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати проведеного з 13 по 31 січня опитування дослідницької агенції Info Sapiens, презентовані під час прес-конференції в Києві на тему: "Майбутнє Донбасу та Криму: суспільні настрої".

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"Більшість респондентів (44,9%) вважає, що Росія зацікавлена у продовженні війни на Донбасі. Протилежної думки дотримуються 23,9%, а ще 31,2% не змогли дати на питання чіткої відповіді або відмовилися відповідати”, - йдеться в повідомленні.

Водночас на це питання є різниця поглядів у регіональному розрізі. Так, у Києві думки розділилися навпіл (по 34,5%), а 21% респондентів не змогли або відмовилися відповідати. На сході України різниця у відповідях також є статистично незначущою (1,4%): 29,7% вважають Росію зацікавленою у продовженні війни, а 31,1 % з цим незгодні, водночас чверть (25,5%) респондентів не дала відповіді на питання.

Натомість найбільше тих, хто вважає, що Росія зацікавлена в продовженні війни, у центральному регіоні, де найвиразнішим є і баланс відповідей: 57,1% проти 11,8% (не відповіли – 21,9%). На заході України також більше половини респондентів поділяють таку думку – 53,9% проти 24,6%, які впевнені, що Росія зацікавлена закінчити війну (тут найменша кількість – 8% не дали відповіді).

На півдні та півночі України так само переважають прибічники думки, що Росія зацікавлена у продовженні військових дій на Донбасі: відповідно 32,6% (проти 22,1%) та 42,3% (проти 35%). Проте на півдні є найбільшим відсоток тих, хто не дав відповіді (27,8%) або вибрав відповідь "і так, і ні" – 17,6%.

Підтверджують попередні результати і відповіді респондентів щодо того, чи хоче Росія повернення окупованих територій Донбасу до України. Лише 9,8 % поділяють таку думку. Більше половини опитаних – 58,4% – впевнені, що Росія не хоче цього.

У Школі політичної аналітики Національного університету "Києво-Могилянська академія" зауважили, що серед усіх соціально-демографічних категорій респондентів або в регіональному розрізі переважає саме така позиція, хоча і з різним відривом/балансом. Як і в попередньому питанні, 31,9% не дали чіткої відповіді або відмовилися відповідати.

***Опитування проведене Info Sapiens на замовлення Школи політаналітики НаУКМА з 13 по 31 січня на територіях, підконтрольних українському уряду, в межах всеукраїнського Омнібусу Info Sapiens з донабором респондентів. Вибірка складає 2000 осіб віком від 16 років. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%.

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Автор: Костянтин Гончаров