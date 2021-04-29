Напередодні ТКГ не змогла домовитися про Великоднє перемир'я, переговори тривають.

Основою для нового перемир'я на Донбасі, ймовірно, стане проект російської делегації в ТКГ, але з доповненнями від українських переговірників.

Про це розповів керівник вітчизняної делегації на переговорах Леонід Кравчук в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, напередодні ТКГ кілька годин обговорювала проект великоднього перемир'я.

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"Я можу зробити висновок, що в цілому було підтримано пропозицію не тільки про припинення вогню у зв'язку з великодніми святами, але і в цілому досягнення всеосяжної тиші, зупинення вогню на всій лінії зіткнення. І друге, що важливо було, - детально обговорено питання про удосконалення координаційного механізму впливу на порушення режиму тиші, і першим документом, який ми вчора обговорювали, була пропозиція російської сторони", - розповів Кравчук.

Росіяни, за його словами, запропонували проект документу з недосконалим змістом. Проте Кравчук переконаний, що"сторони серйозно просунулися вперед".

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"Я думаю, що ми досягли серйозного просування вперед, залишилися деталі, ми були буквально на порозі прийняття, але не змогли. Я сьогодні послав пані Хайді Грау проект доповнень до російського проекту, ми вважаємо, що російський проект може бути взятий за основу, і з проханням розглянути його. Ще є час, і дай бог, приймемо рішення", - сказав Кравчук.

Напередодні ТКГ не змогла домовитися про нове перемир'я на Донбасі. Пізніше спікер української делегації Олексій Арестович повідомив, що найближчими днями з даного питання можуть бути позитивні новини.

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Автор: Юрій Годован