Вранці росіяни обстріляли місто з гармат, вдень – завдали авіаудару.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Бахмута щонайменше 5 поранених, серед них - 11-річна дівчинка.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Вранці росіяни обстріляли місто з гармат, вдень – завдали авіаудару. Серед поранених – 11-річна дитина", - зазначив він.

За його словами, всі "злочини росіян на нашій землі — свідомі та цілеспрямовані".

Він додав відео, на якому видно зруйновані житлові будинки, поранені люди.

Нагадаємо, Росія знову "анонсувала" удари по містах України. Міноборони країни-агресора заявило про "вогневі позиції" в лікарнях Бахмута, Чернігова, Сіверська та Високопілля. Вже не вперше РФ спочатку говорить про "провокації" з боку України, а потім сама завдає ударів по об'єктах нашої країни.

Міноборони країни-агресора опублікувало список "вогневих точок", де нібито знаходяться українські військові.

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