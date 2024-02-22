Через проблеми з постачанням ракет для цих установок стає очевидно, що запас ракет невдовзі вичерпається.

Російська авіація продовжує зазначати безпрецедентних втрат в небі над Україною. Нещодавно за п'ять днів українські воїни "приземлили" сім літаків Су.

Як повідомляє Forbes, російські Су найчастіше скидують на Україну керовані авіаційні бомби, радіус дії яких досягає 40 км. Це дозволяє російським пілотам випускати їх а межею досядності ППО України.

Офіцер британської розвідки у відставці Серджіо Міллер заявляв, що українська ППО не може протидіяти КАБам, які запускають з території РФ. За словами військового, це серйозна загроза.

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"Міллер мав рацію щодо серйозності загрози. Але він помилився щодо української ППО. У них справді є відповідь бомбардувальникам: три батареї ППО з ракетами "земля-повітря" Patriot американського виробництва", - пише видання.

За п’ять днів українські сили - ймовірно, екіпажі Patriot, які стріляють ракетами PAC-2 радіусом дії 140 км - збили сім бомбардувальників Су: п’ять двомісних Су-34 і два одномісних Су-35.

Видання зазначає, що перехопити КАБ практично неможливо. Перехопити літак, який скидає КАБ, не просто можливо - це досить просто для досвідченого екіпажу протиповітряної оборони з відповідним обладнанням. Ця бомба найкраще працює при запуску з висоти. Чим вище піднімається пілот, тим легше системі повітряної оборони виявити його на радарі і завдати удару.

Patriot закінчується

Не дивно, що українська армія надає пріоритет операціям проти російських бомбардувальників. КАБи відіграли важливу роль в успішному захопленні Росією міста Авдіївка. Військові, які обороняли місто, повідомляли про десятки атак КАБами щодоби.

Ці бомби знищили міські опорні пункти, від яких залежала оборона міста. Після втрати Авдіївки обережні українці стали більш сміливо розгортати установки Patriot у прифронтовій зоні, щоб знищувати ворожу авіацію. Сьогодні поблизу лінії фронту українська ППО більш агресивна.

Щонайменше кілька пускових установок знаходяться в межах 50 км від лінії зіткнення на сході України. В суботу, очевидно, Patriot збив Су-34 за 96 км на схід від лінії зіткнення. Радіус дії ракет PAC-2 сдля цих установок становить 144 км.

"Ставши більш агресивними зі своїми Patriot, українські ВПС схилили терези протиповітряної оборони на свою користь. Російська авіація втрачає свої найкращі винищувачі-бомбардувальники такими темпами, які вона не може витримати. Сім збитих літаків за п'ять днів вказують на щомісячну втрату понад 40 реактивних літаків. У ВПС РФ залишилося близько 250 Су-34 і Су-35. З такою швидкістю обидва типи можуть вимерти за півроку", - зазначає Forbes.

Кремль знає, що має проблеми з Patriot та почав вживати заходів для зменшення ризику, починаючи з нових маршрутів для своїх найцінніших літаків. Зменшити ризик для бомбардувальників складніше. Щоб скинути бомби, вони повинні пролетіти на відстані 40 км від фронту. Пілотам Су не залишається нічого, окрім як стати мішенню в тирі Patriot.

Однак вони можуть виграти бій з ППО. США були найбільшим донором ракет Patriot для України, а республіканці в Конгресі США заблокували подальшу допомогу. За словами Антона Геращенка, колишнього радника МВС України, через чотири місяці запаси ракет для Patriot в Україні "впадуть до критичного рівня".

"Скільки Су можуть збити українці, перш ніж вистрілять свій останній Patriot? Ми не знаємо. Але ми можемо дізнатись - і це станеться вже незабаром",- зазначає видання.

Втрати Росії у війні проти Украніни - останні новини

Збройні Сили України за тиждень збили сім російських винищувачів на Східному фронті. Видання Forbes пише, що скоро українські військові не зможуть збивати літаки РФ через дефіцит боєприпасів.

Згідно з даними Генштабу, українські військові вже знищили 339 літаків, понад 325 вертольотів і 7560 БПЛА російської армії.

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