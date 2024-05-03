На переконання командувача Сухопутних військ ЗСУ, необхідно здобути технологічну перевагу і реально ізолювати Росію, аби вони не могла збільшувати запаси ракет.

Генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк вказав на зміни у тактиці у війні, і що лише смерті на фронті не зупинять бойові дії.

Про це Павлюк сказав в інтерв'ю для видання The Times. В останні 26 місяців війни роль дронів зросла для домінування на полі бою.

"Дрони вбивають більше солдат з обох сторін в даний момент, аніж щось інше", - наголосив Павлюк. Відео дня

За його словами, за допомогою безпілотників тепер можна спостерігати майже за всім, що відбувається, не лише на полі бою, але й в тилу від 10 км до 30 км з кожного боку.

"Жодна зі сторін більше не може наростити великої ударної сили в межах смуги цієї території, аби її не помітили і не завдали далекобійного удару дронами і артилерією. Тож, ця нова реальність змусила обидві сторони працювати з набагато меншими штурмовими групами. Ми відійшли від пересування батальйонами чи навіть ротами", - відзначив Павлюк.

При цьому, він переконаний, що лише вбивства на полі бою не дозволять виграти війну.

За його словами, ужорсточення санкцій проти РФ може не дозволити Росії збільшувати її запаси далекобійних ракет. Він відзначив, що більша міжнародна ізоляція Росії може зупинити бойові дії.

"Лише виснаження не покладе край війні. Припинення війни настане завдяки технологічній перевазі та реальній ізоляції Росії. Наразі, занадто багато країн сидять, склавши руки, в очікуванні того, як завершиться ця війна, лише сподіваючись, що вона не зачепить їх", - сказав Павлюк.

Росія має план захоплення двох міст

Як повідомляв УНІАН, раніше Павлюк оцінив план російських загарбників захопити Харків і Суми. Командувач Сухопутних військ ЗСУ вірить, що нова американська допомога у поєднанні з європейською допоможе відбити російські наступи.

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