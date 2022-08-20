Міноборони США не має загальної оцінки впливу нещодавніх атак, особливо на аеродром в Новофедорівці.

Позиції російських військ ослабли, вони не мають прогресу на полі бою.

Про це на закритому брифінгу для журналістів повідомив високопоставлений чиновник Міноборони США, цитує Радіо Свобода.

"Ви бачите повну відсутність прогресу росіян на полі бою. Вони несуть ці втрати і не можуть просуватися вперед", - сказав він.

У Пентагоні обережно коментують вибухи на аеродромі росіян у Новофедорівці в Криму.

"Я не маю загальної оцінки впливу нещодавніх атак, особливо на аеродром, але ми бачимо загальну картину того, що російські сили набагато вразливіші. Ми бачимо рух російських військ задля захисту своїх вразливих місць", – зазначив представник міністерства.

Ситуація в окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, у серпні в окупованому Криму сталися пожежі на складі зберігання боєприпасів у військовій частині та на аеродромі.

Так, 9 серпня на території аеродрому "Саки", що в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа. Як наслідок, знищено щонайменше 9 літаків.

16 серпня у військовій частині, що у Джанкойському районі, на складі сталася детонація боєприпасів.

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