Експерти не бачили на знімках які-небудь пошкодження на авіабазі в Бельбеку і аеродромі в Старому Осколі.

Нещодавні вибухи, що прогриміли в Криму і Херсонської області, знижують впевненість Росії у безпеці російських тилових районів.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що повідомлення про удари по російських об'єктах в Криму і Старому Осколі "були перебільшені". Однак, згідно з супутниковими знімками, окупанти почали готуватися до нових ударів – перевозити боєприпаси і техніку ближче до полів і лісів.

Також експерти не бачили на знімках будь-які пошкодження на авіабазі в Бельбеку і аеродромі в Старому Осколі.

У коментарі Інституту неназваний представник окупантів у Запорізькій області підтвердив, що російська ППО збила над Кримським мостом не ракету, а БПЛА.

Відео, які поширювалися по російських чатах в соцмережах, нібито є переробленими роликами, що вказує "на велику паніку" серед росіян.

Серед російської влади і самого населення зростає занепокоєння щодо безпеки в Криму, на що вказує, наприклад, встановлення ворогом блокпостів в Севастополі для виявлення диверсантів.

Деякі рашистські блогери вирішили, що таким чином Україна "промацує" системи ППО і ПРО півострова.

Ситуація в окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, у серпні в окупованому Криму сталися пожежі на складі зберігання боєприпасів у військовій частині та на аеродромі.

Так, 9 серпня на території аеродрому "Саки", що в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа. Як наслідок, знищено щонайменше 9 літаків.

16 серпня у військовій частині, що у Джанкойському районі, на складі сталася детонація боєприпасів.

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