За його словами, Путін збирав країни ОДКБ, які розташовані в Азії, щоб вирішити питання постачання зброї.

Для того аби продовжувати вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін вже просить зброю у країн Центральної Азії, паралельно намагаючись повернути там свій вплив.

Про це розповів Радіо НВ військовий експерт Олег Жданов.

"Великих запасів там немає, зброя в них в основному радянська, тому Путін її і просить. Щоб вони зняли зі зберігання або віддали ту, яка є в наявних, або віддали ту, яка є в військових частинах для того, щоб Російська Федерація змогла швидко поповнити свої запаси технічно справною зброєю. Головне питання — технічна справність цієї зброї. При цьому, я так розумію, він намагався гарантувати їм безпеку і захист з боку Російської Федерації від будь-яких зовнішніх ворогів", - заявив Жданов.

За його словами, Путін збирав країни ОДКБ, які розташовані в Азії, щоб вирішити питання постачання зброї.

"Тому що Білорусь вже постачає і боєприпаси, і зброю, яку вона знімає з довгострокового зберігання. <...> А от другий захід — це була конференція країн Каспійського басейну. Це спроба легітимізації самого Путіна на міжнародному рівні, показати, що Росія сьогодні не на задвірках міжнародної політики, а має якийсь вплив, і має якісь важелі на міжнародній арені", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Олег Жданов оцінив шанси російських окупантів почати новий наступ в Україні. За його словами, російські війська в Україні на більшості напрямків вже займають оборонні позиції. Для ворога це згубно, окупанти не розуміють, що робити далі.

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