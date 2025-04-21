Окупанти не зупинили своїх атак.

Минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Російські окупанти застосували 704 дрони-камікадзе та здійснили 1519 обстрілів українських населених пунктів та військових позицій.

Як повідомляється у останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, на Куп'янському напрямку бійці відбили одну атаку в районі Голубівки, а на Лиманському - одинадцять штурмів поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку росіяни наступали в районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки, на Краматорському - чотири рази намагалися просунутися в у районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори, а на Торецькому - вісім разів штурмували поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки (два боєзіткнення продовжуються).

Відео дня

На Покровському напрямку війська РФ впродовж дня здійснили 36 наступальних дій, чотири тривають досі. Активність окупантів фіксували в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив:

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 131 окупанта та поранили 121. Знищено гармату, чотири БпЛА, п’ять пунктів управління БпЛА та 10 автомобілів. Також значно пошкоджено танк та три автомобілі окупантів".

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного. На Оріхівському загарбники чотири рази атакували позиції ЗСУ в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового. На Харківському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках російські війська активних наступальних дій не проводили.

На Курському напрямку українські захисники відбили 14 російських атак. Крім того, армія Росії здійснила 163 артилерійських обстріли населених пунктів та позицій Сил оборони, зокрема 16 - із реактивних систем залпового вогню. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Перемир'я в Україні

Як відомо, Російська Федерація порушила "великоднє перемир'я", попри попередні заяви про намір дотримуватися режиму тиші на період великодніх свят.

За повідомленнями українських військових та влади, російські загарбницькі війська здійснили обстріли низки населених пунктів, а також продовжували атакувати на лінії фронту. Росія у відповідь звинуватила Україну в порушенні режиму тиші.

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