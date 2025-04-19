Паски цього року бійцям передавали за допомогою квадрокоптера.

Війна продовжується і не всі військові матимуть змогу піти до храму на Великдень, але робиться все для того, щоб в них була паска. Про це сказав заступник командира аеромобільного батальйону 79 ОДШ Таврійської бригади Богдан Януш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Новопавлівський напрямку крайніх два тижні ворог щодня "здійснює накати" за допомогою мотоциклетних мобільних груп – мотоцикли, баги, які перероблені "з усіляких чудес радянсько- російського автопрому", а між цим противник просто "засипає" лінію бойового зіткнення і всі найближчі населені пункти КАБами, обстрілює з різних видів озброєння.

Януш зазначив, що до військовослужбовців, які перебувають на відпочинку в районах відведення, приїжджає капелан, але це не масові зібрання, щоб не підставляти людей під ворожий удар.

Відео дня

"Щодо тих військовослужбовців, які виконують завдання, то на минулу Паску, особисто з головними сержантами рот брали пасочки в рюкзачок і заходили на позиції, щоб віддати бійцям. А цього року скидали вже паски з квадрокоптера, бо в небі дуже багато ворожих дронів, тому, щоб не підставляти наших бійців туди зайвий раз шастати не доцільно, роблячи турне з пасками", - зазначив він.

Богдану 26 років і він заступник командира батальйону, в якому більшість його підлеглих старші за нього по віку.

"Віковий бар’єр грає роль тільки на початку при знайомстві. З першої хвилі мобілізованих дехто говорив: "Синок, що ти будеш нам тут розказувати", - зазначив він.

За його словами, пізніше, в ході занять на полігоні, під час управління боєм, показуєш свої знання і в бійців є розуміння, що ти не просто так займаєш посаду, і бійці в двічі старші за нього готові виконувати накази. Януш розповів, що командир має разом з військовослужбовцями виконувати завдання.

"Солдату важливо бачити, що командири про нього не забули, вони поруч. Він або з тобою виконує завдання або ти чуєш його голос в радіостанції як він управляє боєм. Третього не дано – не можна закритися в себе в підвалі і звідти керувати війною", - наголосив він.

Заступник командира аеромобільного батальйону 79 ОДШ Таврійської бригади розповів, що в його підпорядкуванні в середньому бійці від 35 до 45 років, хоча є молодші і старші за віком.

"Цю війну закінчить роботяга 45-50 років в брудній формі, в берцях в болоті з автоматом – піхотинець", - сказав Януш.

При цьому додав, що цей боєць не виглядатиме як герой якихось американських фільмів, він навіть близько не схожий на Рембо. "Це звичайний середньостатистичний дядько Микола з сусіднього під’їзду, якого ми до повномасштабки кожен день бачили", - зазначив Януш.

Воєнний стан і мобілізація

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

16 квітня ВР продовжила дію режиму воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні до 6 серпня.

Заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зауважив, що рішення про скасування воєнного стану можуть ухвалити в разі встановлення миру.

Вас також можуть зацікавити новини: