Росія замість припинення вогню продовжувала терор та поширювала брехню і маніпуляції.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що Росія є єдиною перешкодою до встановлення режиму повного припинення вогню. Глава МЗС закликає не чекати ще один місяць, а посилити тиск на Москву.

"Сьогодні минає рівно місяць відтоді, як Росія відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами", - відзначив Сибіга.

Глава МЗС нагадав, що 11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) Україна погодилася беззастережно на таку пропозицію, але Росія відмовилася погодитися, натомість висунувши умови та вимоги. Водночас, Росія продовжила ескалацію терору проти цивільного населення.

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"З 11 березня по 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників "Shahed" та понад 6000 керованих авіабомб. Це була відповідь Росії на мирні пропозиції", - наголосив Сибіга.

За його словами, це типово для Росії: брехня, маніпуляції та продовження терору.

Як додав Сибіга, вже місяць можна було б дотримуватися тиші і вживати заходів з розбудови довіри для досягнення справедливого миру, якого прагнуть США, європейські та інші партнери.

"Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру і єдиним джерелом війни. Нам не потрібно чекати ще один місяць, щоб посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб серйозно поставитися до миру", - констатує Сибіга.

Пропозиція про перемир'я - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 березня у місті Джидда, Саудівська Аравія, відбулися переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США та негайно запровадити 30-денний режим припинення вогню з можливістю продовження. Головною умовою було прийняття та одночасне виконання припинення вогню Російською Федерацією.

Водночас Володимир Путін висунув низку умов для запровадження 30-денного перемир'я з Україною. Зокрема, він зажадав зупинити мобілізацію в Україні та переозброєння ЗСУ.

Також у Росії прив'язали припинення вогню у Чорному морі до вимоги зняти частину антиросійських санкцій. Зокрема, у російського диктатора Путіна вимагають зняти санкції з Россільгоспбанку і компаній-виробників та експортерів добрив, скасувати обмеження на обслуговування в портах російських торговельних суден, а також зняти заборону на постачання до РФ сільгосптехніки і товарів для виробництва продовольства і добрив.

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