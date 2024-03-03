Крім того, знищено одну одиницю російської техніки та БК.

Оператори безпілотників Третьої окремої штурмової бригади "мінуснули" російську броню з боєкомплектом, а також 11 окупантів, які пересувалися на ній.

Відео атаки показала прес-служба бригади. Зазначається, що атаку успішно виконав FPV-дрон.

"Один ударний дрон, і мінус 11 під*рів за раз. Наздогнали противника на ходу та влучили в техніку під час переміщення ворожої піхоти за допомогою дрона FPV. Бонусом - загоряння БК на борту з окупантами", - йдеться у повідомленні.

У бригаді уточнили, що ліквідація відділення ворожої армії сталася на Авдіївському напрямку. Це робота екіпажу "Вітролом", бійців Батальйону безпілотних систем.

Оборона ЗСУ біля Авдіївки - що повідомлялося

Як писав BILD, українські захисники вибудували оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки.

Повідомлялося, що з моменту виходу ЗСУ з Авдіївки російські окупанти просунулися на відстань до 5 км, захопивши села Степове, Північне, Ласточкине та Водяне.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що після захоплення Авдіївки у російських окупантів виникла ейфорія, вони продовжують штурмувати позиції Сил оборони майже цілодобово.

Вас також можуть зацікавити новини: