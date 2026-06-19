Українські дрони критично пошкодили єдине газосховище окупантів у Криму

Пожежу у газосховищі "Глібівське" видно з супутників.

Сили безпилотних систем уразили об'єкти Глібівського підземного сховища газу поблизу села Дозорне на Тарханкутському півострові в тимчасово окупованому Криму. Як повідомили у 413 полку СБС "Рейд", атака відбулася у ніч на 19 червня.

Зазначається, що об'єкт уражений дронами класу "middle strike" від компанії Fire Point. Також повідомляється, що наземні споруди газосховища зазнали критичних пошкоджень. На його території виникла пожежа. Факт пожежі підтверджує супутниковий моніторинг.

У повідомленні наголошується, що Глібівське ПСГ – єдине газосховище в Криму. "Його призначення – швидко віддавати великі об'єми газу під час морозів або добових піків споживання. Нормальна робота ПСГ критично важлива для енергосистеми окупованого Криму, всі великі тепло- та електростанції якого (включаючи Балаклавську та Таврійську ТЕС) працюють на природному газі як основному паливі", - зазначили у Силах безпілотних систем, додавши, що від "надійності електропостачання з цих ТЕС залежать військові об'єкти армії РФ на півострові".

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Удари по Криму - останні новини

Нагадаємо, що у ніч на 18 червня дрони вдарили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Вночі в районі мосту пролунала серія приблизно з 20 вибухів, повідомили місцеві.

Цьому передували масштабні удари по логістиці на дорогах окупованого Півдня України, що значно послабило постачання окупантів у Криму. За оцінками, логістика зруйнована приблизно на 75 відсотків. А пересування дорогами, особливо вдень, значно обмежене.

На думку оглядача Дениса Поповича, Сили оборони нарощують удари по мостах та інших логістичних сполученнях РФ на тимчасово окупованих територіях півдня України з метою відділити окуповані регіони України від Російської Федерації.

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