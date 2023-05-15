Втім, наразі про подробиці операції з підриву "міністра" бойовиків не розкривають.

Підривом так званого "тимчасово виконуючого обов’язки глави міністерства внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета організувала Служба безпеки України.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на інформованого співрозмовника у правоохоронних органах.

Інших подробиць джерело УП наразі не надало.

Відео дня

Підрив Корнета - що відомо

15 травня у центрі тимчасово окупованого Луганська унаслідок вибуху отримав поранення так званий "тимчасовий виконувач обов'язків очільника МВС" самопроголошеної "ЛНР" Ігор Корнет.

Корнет постраждав унаслідок вибуху в барбершопі. Він у важкому стані. За непідтвердженими відомостями, в Луганську міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій.

Тим часом терорист Ігор Стрєлков-Гіркін зловтішається замахом на "очільника МВС ЛНР" Ігоря Корнета. Він іронічно заявив, що розплата приходить навіть для тих, хто нічого не робив для того, щоб "перемогти у цій війні".

Вас також можуть зацікавити новини: