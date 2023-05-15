Він іронічно заявив, що розплата приходить навіть для тих, хто нічого не робив для того, щоб "перемогти у цій війні".

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін зловтішається замахом на "очільника МВС ЛНР" Ігоря Корнета.

Реакція Гіркіна на підрив бойовика псевдореспубліки Корнета з'явилася у Telegram. Як зазначив терорист, розплата приходить навіть до тих, хто "нічого не робив, щоб перемогти у цій війні".

"Ось прийшли і за Корнетом... Війна забирає всіх - навіть тих, хто активно і багато років нічого не робив, щоби в ній перемогти, а навіть навпаки", - зазначив Гіркін.

Підрив бойовика Корнета - що відомо

У понеділок, 15 травня, у центрі тимчасово окупованого Луганська унаслідок вибуху отримав поранення так званий "тимчасовий виконуюч обов'язків очільника МВС" самопроголошеної "ЛНР" Ігор Корнет.

За відомостями пропагандистів, Корнет постраждав унаслідок вибуху в салоні краси. Він у важкому стані. За непідтвердженими відомостями, в Луганську міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій.

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