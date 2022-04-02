Підозрілих осіб передали працівникам Служби безпеки України.

На Дніпропетровщині минулої доби затримано п’ять можливих інформаторів ворога.

Як повідомила поліція Дніпропетровської області, у Нікополі виявлено колишнього співробітника російської поліції, який проживав на окупованій території АР Крим.

"У жовтні минулого року чоловік приїхав до України та міг розпочати свою підривну діяльність. Встановлено, що затриманий закликав до знищення України. У містах Дніпро, Кривий Ріг та Павлоградському районі затримано ще чотирьох осіб, які активно підтримували "руський мир" та дії РФ. Один з чоловіків закликав до участі в мітингах та різних заходах "для допомоги РФ у спецоперації по звільненню України", - поінформували в поліції.

Затриманих передали працівникам Служби безпеки України для встановлення всіх обставин їх діяльності.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області у поліцію здали чоловіка, який майже місяць жив у лісі. Місцеві вважають, що він міг бути корегувальником.

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