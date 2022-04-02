ЗСУ продовжують утримувати окупантів на зайнятих раніше рубежах в регіоні.

В Енергодарі ФСБ проводить жорсткі допити серед місцевого населення. А на фронті в Запорізькій області немає суттєвих змін. Спроби просування ворога зупиняються місцевими підрозділами Сил оборони України.

Про ситуацію в області відзвітувала прес-служба Запорізької ОВА в офіційному Telegram-каналі.

Росіяни продовжують робити спроби рухатися в бік населених пунктів Запоріжжя, Кам'янське та Гуляйполе. Однак успіху не мають — лінія фронту залишається без істотних змін. За інформацією з вищого штабу Сил оборони України, станом на вечір 1 квітня і на ранок 2 квітня підрозділи Сил оборони Запорізького краю усунули 17 супротивників і поранили ще 9. Серед техніки втрати окупантів склали 1 танк, 6 бойових броньованих машин, 3 автомобілі та 4 РСЗВ.

В Енергодарі окупанти затримують місцевих жителів. Їх звинувачують в організації проукраїнських акцій і підготовці диверсій проти російських військових. Працівники ФСБ РФ здійснюють допити з використанням психологічного і фізичного тиску.

Окупаційна влада планує провести в Токмаку так званий "референдум". Він призначений на 4 квітня. У Мелітополі ворог продовжує розміщувати артилерію серед житлових кварталів, щоб українським захисникам було складніше її знищити.

Обстріли тривають у Пологівському районі. Щоб збільшити тиск на місцевих жителів, окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси. Три дні тому аналогічні снаряди використали в Мар'їнці.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: