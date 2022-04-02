В Енергодарі ФСБ проводить жорсткі допити серед місцевого населення. А на фронті в Запорізькій області немає суттєвих змін. Спроби просування ворога зупиняються місцевими підрозділами Сил оборони України.
Про ситуацію в області відзвітувала прес-служба Запорізької ОВА в офіційному Telegram-каналі.
Росіяни продовжують робити спроби рухатися в бік населених пунктів Запоріжжя, Кам'янське та Гуляйполе. Однак успіху не мають — лінія фронту залишається без істотних змін. За інформацією з вищого штабу Сил оборони України, станом на вечір 1 квітня і на ранок 2 квітня підрозділи Сил оборони Запорізького краю усунули 17 супротивників і поранили ще 9. Серед техніки втрати окупантів склали 1 танк, 6 бойових броньованих машин, 3 автомобілі та 4 РСЗВ.
В Енергодарі окупанти затримують місцевих жителів. Їх звинувачують в організації проукраїнських акцій і підготовці диверсій проти російських військових. Працівники ФСБ РФ здійснюють допити з використанням психологічного і фізичного тиску.
Окупаційна влада планує провести в Токмаку так званий "референдум". Він призначений на 4 квітня. У Мелітополі ворог продовжує розміщувати артилерію серед житлових кварталів, щоб українським захисникам було складніше її знищити.
Обстріли тривають у Пологівському районі. Щоб збільшити тиск на місцевих жителів, окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси. Три дні тому аналогічні снаряди використали в Мар'їнці.
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