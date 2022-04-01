Він каже, що жив у лісі через сварки з бабусею.

У Рівненській області затримали чоловіка, який майже місяць проживав у землянці в лісі. Місцеві вважають, що він міг бути корегувальником.

Про це повідомляють у поліції Рівненської області.

Мешканці села Грушвиця Друга повідомили у поліцію, що підозрілий чоловік часто виїжджав, зокрема й до тих населених пунктів, де ставалися авіаудари.

31 березня чоловіка затримали, наразі більш ретельною перевіркою особи займаються працівники СБУ.

Відомо, що 23-річний уродженець Кривого Рогу майже місяць проживав у землянці, яку викопав власноруч у лісовому масиві. У нього знайшли два мобільних телефони та планшет.

За його словами, у селі нібито мешкає його бабуся, до якої він приїхав із початком повномасштабного вторгнення. Чоловік каже, що в перші дні проживання він почав сваритися з родичкою, тому залишив будинок.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині прикордонники затримали коригувальника вогню російських загарбників. У нього знайшли АКС-74, квадрокоптер й мобільний телефон, в якому було зафіксовано з’єднання з абонентами "Гармата" та "Куратор".

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