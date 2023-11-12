Вже кілька тижнів українські сили утримують плацдарм на Лівому березі Дніпра неподалік від Херсона.

Російські війська зазнали важких втрат у битві на лівому березі Дніпра в районі Херсона, де ЗСУ змогли створити невеликий плацдарм. Про це BBC на умовах анонімності розповіли самі росіяни. Їх розповідь з дозволу BBC публікує українське видання NV.

За словами російських окупантів, в даний час на плацдармі в районі села Кринки закріпилися близько 500 українських солдатів. Росіяни стверджують, що безпосередньо перед висадкою кілька українських ДРГ перебралися на лівий берег і, переодягнувшись в російську військову форму і форму пожежників, нібито їздили вздовж річки і зачищали російські позиції, користуючись ефектом несподіванки. А вже потім, за словами окупантів, почалася висадка української піхоти в районі Кринок.

"19, 20, 21 жовтня нас розбили тут сильно. Але потім нам прислали морських піхотинців, і ми вижили тільки завдяки цьому. Танків їх тут не бачив, вони їх підганяли з того берега і в районі Антонівки смажили. Але вони захопили кілька наших машин", - розповів один з росіян.

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Також окупанти скаржаться на українські швидкісні човни, які можуть швидко і непомітно переправляти підкріплення через річку.

"Вже кілька людей потрапили в полон. Зник наш командир з усіма заступниками. У нас важка ситуація. За ніч поклали дві наші роти. Українці закріпилися на нашому боці в районі Кринок, і звідти поки вибити їх не можемо. Чергуємо не добу через добу, а весь час без замін. Людей немає. Плюс всі бояться", - каже один з росіян.

Загалом втрати окупантів на цій ділянці становлять щонайменше кілька сотень людей.

"Від нашої роти залишилося 26 осіб, у першій роті — 24, у другій роті — 27, у третій роті — трохи більше 20... У кожній було приблизно по сто", — розповів російський солдат.

Битва за лівий берег Дніпра

Як писав УНІАН, вже кілька тижнів українські сили присутні на лівому березі Дніпра в районі Херсона. Попри відчайдушні спроби окупантів знищити плацдарм, українські солдати не тільки утримують свої позиції, але навіть розширюють територію під своїм контролем.

Також ми розповідали, що днями було помічено перекидання на лівий берег як мінімум однієї бронемашини, що може вказувати на відносно благополучну ситуацію для українських сил на цій ділянці.

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