В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Сирени почали лунати близько 01:30 4 червня у східних та південних областях, після чого тривога поступово поширилася на всі регіони.
У Київській ОВА попередили про підвищену загрозу атаки з повітря.
"Жителі Київщини! Підвищена загроза ворожої атаки з повітря. Сили ППО вже працюють. Не нехтуйте сигналом "повітряна тривога" – перебувайте в укриттях до відбою. А також пам'ятайте про заборону фото- та відеофіксації роботи наших захисників. Подбайте про власну безпеку та рідних вам людей", – йдеться в повідомленні КОВА.
Водночас у Київській міській військовій адміністрації заявили, що на підступах до Києва вже працює ППО.
Раніше голова Дніпропетровської обласної ради закликав українців реагувати на тривогу.
"Маємо справу з навіженими нелюдами. Зі справжніми терористами. Вночі реагуємо на сигнали повітряної тривоги", – написав він після атаки росіян по передмістю Дніпра.
Оновлено 03:20: Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку в Умані.
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Атаки РФ по Україні
3 червня росіяни обстріляли Дніпропетровську область. Ворог вдарив по передмістю Дніпра – Підгородненській громаді. Станом на 23:40 у Дніпропетровській ОВА повідомляли про 20 постраждалих. Зазначалося, що серед них – 5 дітей. 17 поранених госпіталізували. В ОВА зазначили, що під завалами також може перебувати дитина.
Крім того, протягом останніх кількох тижнів росіяни бʼють по Києву та області. 2 червня на Київщині в один із будинків влучили уламки збитої ракети. Будинок повністю вигорів.