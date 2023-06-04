На Київщині вже працює ППО.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Сирени почали лунати близько 01:30 4 червня у східних та південних областях, після чого тривога поступово поширилася на всі регіони.

У Київській ОВА попередили про підвищену загрозу атаки з повітря.

"Жителі Київщини! Підвищена загроза ворожої атаки з повітря. Сили ППО вже працюють. Не нехтуйте сигналом "повітряна тривога" – перебувайте в укриттях до відбою. А також пам'ятайте про заборону фото- та відеофіксації роботи наших захисників. Подбайте про власну безпеку та рідних вам людей", – йдеться в повідомленні КОВА.

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Водночас у Київській міській військовій адміністрації заявили, що на підступах до Києва вже працює ППО.

Раніше голова Дніпропетровської обласної ради закликав українців реагувати на тривогу.

"Маємо справу з навіженими нелюдами. Зі справжніми терористами. Вночі реагуємо на сигнали повітряної тривоги", – написав він після атаки росіян по передмістю Дніпра.

Оновлено 03:20: Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку в Умані.

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Атаки РФ по Україні

3 червня росіяни обстріляли Дніпропетровську область. Ворог вдарив по передмістю Дніпра – Підгородненській громаді. Станом на 23:40 у Дніпропетровській ОВА повідомляли про 20 постраждалих. Зазначалося, що серед них – 5 дітей. 17 поранених госпіталізували. В ОВА зазначили, що під завалами також може перебувати дитина.

Крім того, протягом останніх кількох тижнів росіяни бʼють по Києву та області. 2 червня на Київщині в один із будинків влучили уламки збитої ракети. Будинок повністю вигорів.

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