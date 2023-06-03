З-під завалів будинку дістали чоловіка, рятувальна операція триває.

До 13-ти зросла кількість посраждалих людей внаслідок удару росіян по передмістю Дніпра.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "З-під завалів будинку в Підгородненській громаді дістали чоловіка. Там ще знаходяться люди. Пошуково-рятувальна операція триває. Загалом на зараз маємо 13 постраждалих. З-поміж них троє - діти. Це хлопці 6, 11 та 15 років", - зазначив Лисак.

За інформацією голови ОВА, майже всі поранені ушпиталені. Стан - середньої тяжкості. Одна людина лікувадиметься амбулаторно. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забиття. Їм надається вся необхідна допомога.

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Удар по Дніпру - сьогодні це варто знати

Як писав УНІАН, раніше повідомлялось, що внаслідок ракетного удару по передмістю Дніпра, що був завданий росіянами сьогодні ввечері, було шестеро постраждалих, серед них - 6-річний хлопчик.

Президент Володимир Зеленський у Telegram оприлюднив відео з місця влучання, зазначивши, що ракети ворога влучили між двома двоповерховими житловими будинками. Зеленський додав, що РФ "укотре доводить, що є країною-спонсором тероризму", і "за все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність".

Місцеві Telegram-канали писали, що російські загарбники запустили по Дніпру балістичні ракети.

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