Дуже гарний тролінг від радника голови Офісу президента.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк поглузував з російського зенітно-ракетного комплексу С-400, який є на озброєнні в армії РФ.

"Росія хотіла довести, що в неї "друга армія світу". Всі побачили: армія мародерів, терористів і ґвалтівників. Росія хотіла показати, що має потужний ВПК (військово-промисловий комплекс) – #аналоговнет. Всі побачили: знаменита С-400 ловить ракети, як російські футболісти – м'ячі. Все ще йде за планом, чи не так?", – написав Подоляк у Твіттер.

Подоляк затролив таким чином російську ППО, яка погано справляється, адже захисники України влучають по стратегічно важливим об'єктам окупантів їм у тил. За останні два тижні ЗСУ завдали ударів по 14 ворожих військових об'єктах, які знаходилися в 5-75 км від лінії фронту.

10 липня була інформація, що на півдні України вибухнули чотири ворожих склади з боєприпасами. Звісно, це була відмінна робота ЗСУ.

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