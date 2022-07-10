Остаточні втрати противника уточнюються.

ЗСУ знищили на півдні України 58 російських військових. Крім того, було знищено близько двох десятків одиниць техніки, а також чотири склади з боєприпасами.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Противник продовжує ведення бойових дій із зайнятих позицій. У зв'язку зі значними втратами в останній тиждень спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах рашистських військ в Херсонській області", — йдеться в повідомленні.

Окупанти протягом дня завдали одного ракетного та одного авіаційного удару: сімома ракетами зі смерчу атакували селище Радушне Криворізького району, а вертольотом Ка-52 вдарили по урочищу Плотницькому.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали двох вогневих ударів по командних пунктах, скупченню техніки та польовим складам боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат загарбників уточнюється.

"Ворог не дорахується 58 рашистів, двох гаубиць Мста-Б, автоматизованої станції постановки перешкод, трьох одиниць броньованої та 12 - автомобільної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів - один на Миколаївщині, решта - на Херсонщині. Остаточні втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У Чорному морі росіяни виставили два кораблі з 15 ракетами "Калібр", а також три ВДК.

Ситуація на півдні України:

9 липня 2022 року з'явилися деталі знищення двох командних пунктів армії РФ на Херсонщині.

Того ж дня ЗСУ вдарили по складах окупантам.

Також 9 липня стало відомо про те, що ЗСУ готуються до контрнаступу на Херсон.

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