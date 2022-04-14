Російські окупанти навіть не надають першої допомоги пораненим українським захисникам.

Постійні загрози, пропаганда, відсутність елементарної медичної допомоги та "зомбовані" російські офіцери. Ось з чим зіткнулися українські пілоти Іван Пепеляшко та Олексій Чиж у полоні.

У Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України з'явився пост з розповіддю від згаданих воїнів. Вони поділилися подробицями про те, що побачили і пережили у ворожому полоні.

Іван Пепеляшко та Олексій Чиж були захоплені 8 березня в районі села Нова Басань Чернігівської області. Надалі окупанти кілька разів змінювали місце утримання українських пілотів. Фінальною точкою стало СІЗО міста Курськ, де вони перебували в камері з ще вісьмома нашими офіцерами. Пепеляшко розповів, що незважаючи на важкі поранення, солдати в СІЗО не отримують елементарної медичної допомоги.

"Хлопці тримаються але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно", — продовжив Пепеляшко.

У полоні проводилися виснажливі допити. Олексій Чиж розповів, що кожен з них починався з путінської пропаганди про те, що Україну придумав Ленін: "Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини, відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує".

Під час допитів російські офіцери визнавали провал свого "бліцкригу". Але вони також показали, наскільки їхні голови забиті пропагандою.

"Вони дійсно зомбовані! Запитують, чи багато в Україні "нациків". Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща", — підсумував Пепеляшко.

Зараз українські пілоти знаходяться в госпіталі і отримують всю необхідну медичну допомогу.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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