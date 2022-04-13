Велика частина з виділених грошей була витрачена в березні, під час активної фази війни.

З початку війни з Україною уряд Росії втричі збільшив фінансування державних ЗМІ.

За період з січня по березень за статтею "Засоби масової інформації" з федерального бюджету було виділено 17,4 млрд рублів. У минулому році за аналогічний період ця сума склала 5,4 млрд рублів, повідомляє The Insider.

Велика частина з виділених грошей була витрачена в березні, під час активної фази війни Росії проти України. З бюджету було виділено 11,9 млрд рублів — удвічі більше, ніж за січень і лютий разом узяті (5,5 млрд).

Витрати на ЗМІ обганяють навіть такі показники, як фінансування армії (зросло лише на 11%, до 824 млрд рублів), витрати на національну безпеку і правоохоронні органи (збільшилися на 5,6%, до 501,6 млрд рублів). І навіть витрати на соціальну підтримку громадян, незважаючи на кризу та інфляцію, збільшилися лише на 6,5% (1,719 трлн рублів).

Всього на фінансування ЗМІ, відповідно до закону про держбюджет, за рік має бути виділено 114,8 млрд рублів. 28,7 млрд — для АНО "ТВ Новини" (керуючої RT), 25,2 млрд — для ВТРК, 1,73 млрд рублів — для Громадського телебачення Росії, 1 млрд — для телецентру "Останкіно", 6 млрд — для Першого каналу, 1,8 млрд-для "зірки". Також у вигляді колективної субсидії 7,5 млрд рублів з бюджету підуть Першому каналу, НТВ, ТРК "Петербург", "ТВ Центру" і "Каруселі". 9,3 млрд рублів витратять на МІА "Росія сьогодні", 3,6 млрд — на ИТАР-ТАСС.

За даними видання "7 x 7", після початку війни у чверті російських регіонів Росії закрилися місцеві ЗМІ. Всього з 24 лютого були заблоковані або припинили роботу понад 30 видань. Роскомнагляд заблокував сайти "Медузи", Euronews, "Медіазони", "Кавказького вузла", Бі-Бі-Сі, "Радіо Свобода", DW. "Ехо Москви" припинило роботу після блокування і звинувачень у публікації матеріалів із закликами до екстремістської діяльності і з "фейками" про дії російської армії в Україні. "Нова газета" повідомила про припинення роботи після другого попередження від РКН через "згадування НКО-іноагенту без маркування". Про тимчасове припинення роботи після блокування заявив і телеканал "Дождь".

Нагадаємо, за словами одного з радників керівника ОП, якщо Москва прагне продемонструвати готовність до діалогу, вона повинна знизити градус ворожнечі, який підвищили її пропагандисти.

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