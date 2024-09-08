Відповідно до Женевських конвенцій російські військовополонені зможуть писати листи.

Російські військовополонені, які перебувають в Україні, більше не мають можливості здійснювати телефонні дзвінки рідним. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав в ефірі інформаційного марафону телеканалів.

"Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій з приводу можливості російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію Російської Федерації. Наша позиція була дуже проста: згідно Женевських конвенцій є право на листування, а не на телефонні дзвінки. Станом на зараз нами повідомлено, що у росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає", - наголосив Лубінець.

Він сказав, що листи від російських військовополонених передає Уповноваженій з прав людини в Російській Федерації Тетяні Москальковій, а та, у свою чергу, передає листи від українських військовополонених.

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"На мій погляд, це новий підхід, який нам дозволяє принаймні зрозуміти, де наші хлопці перебувають і що вони живі", - сказав Лубінець.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна дозволяла російським військовополоненим телефонувати додому. Для українських військовополонених у РФ це "рятувальне коло" недоступне. Розгнівані українські родини вимагали заборонити телефонні дзвінки ув'язненим російським солдат.

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