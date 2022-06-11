Він каже, що Берлін не закупив і не поставив Україні жодної важкої зброї.

Гаубиці з Німеччини прибудуть до України 22 червня, а зенітні установки - у липні та серпні.

Про це розповів у інтерв'ю виданню НВ посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Йдеться про дві обіцянки: 7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, - ми ці системи отримаємо десь 22 червня; і самохідні зенітні системи, так звані "Гепарди". Це теж стара зброя - 30 одиниць: 15 Гепардів - до кінця липня, ще 15 - до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації", - повідомив Мельник.

За словами посла, заяви та реальні справи німецьких політиків дуже різняться.

"Вони це роблять, на жаль, здебільшого під тиском - лише після тривалої критики з нашого боку, зі сторони опозиції, з боку ЗМІ (ті на нашому боці, особливо в питанні зброї), експертного середовища", - відзначив він.

Також Мельник каже, що Берлін не закупив і не поставив Україні жодної важкої зброї.

"Тому що все, що ми досі отримували від Німеччини, за винятком протитанкової зброї Матадор, яку країна закупила із бюджету, — це сталося наприкінці березня, то було постачання зі складів Бундесверу, або з того, чим на сьогодні володіє уряд і Міноборони. Якщо коротко, то з тих 2 млрд, точніше з того 1 млрд, про який було оголошено, вони ще нічого не витратили, за моєю інформацією, щоб закупити щось у німецької промисловості. А вона, як ви знаєте, готова нам допомагати", - розповів посол.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Німеччина дає Україні 1 мільярд євро, а Росія за день заробляє 2 мільярди.

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