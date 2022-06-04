Залужний повідомив, що українські військові "з легкістю за один тиждень опанували М109А3".

Самохідні гаубиці М109А3, надані Україні у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже використовуються на передовій.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у соцмережі.

"Самохідні гаубиці М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже на передовій, з високою точністю вражають цілі та знищують ворога", - зазначив він.

Залужний повідомив, що українські військові "з легкістю за один тиждень опанували М109А3".

Пославшись на слова артилеристів, головнокомандувач ЗСУ назвав ключовою відмінністю цих гармат від радянських зразків "те, що вони зроблені для людей".

"Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів – кермо, замість механічної – коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував. Солдати раділи навіть таким простим елементам, як навареним по краях башти кошикам для особистих речей", - написав Залужний.

За його словами, гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км.

"Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", - повідомив головнокомандувач.

"Розраховую на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат. Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора", - зазначив Залужний.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його країна виділить 400 млн крон на ініціативу Великобританії щодо закупівлі зброї для України.

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