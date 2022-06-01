Він назвав прийняття шостого пакету санкцій проти РФ великим досягненням.

Німеччина дає Україні 1 мільярд євро, а Росія за день заробляє 2 мільярди.

Про це заявив радник голови офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, з точки зору санкцій проти Російської Федерації пора "обрізати все"

"Президент сьогодні і глава офісу як його політичний радник дали оцінку. Для України неприйнятним є 50 днів між п'ятим і шостим пакетами. Це дуже багато. Шольц говорить гордо: "Ми виділили Україні 1 мільярд євро". Це багато, це хороша допомога, але за один день РФ заробляє 2 мільярди на нафті і газі. І 50 днів це, грубо кажучи, 100 мільярдів", - сказав Арестович.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія заробила понад 200 мільярдів євро.

"Змагання можуть йти довго ще, там потрібно обрізати все. Але з точки зору того, як воно все приймалося, цей шостий пакет. Це величезне досягнення", - зазначив Арестович.

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Нагадаємо, що Європейський Союз погодив 6-й пакет санкцій проти Росії, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

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