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Стали відомі сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24, 25, 26 лютого) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.
Їх приблизно навела член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.
- Літаки - 27
- Гелікоптери - 26
- Танки - 146
- Бойові броньовані машини - 706
- Гармат - 49
- ЗРК БУК - 1
- Град - 4
- Автомобільна техніка - 30
- Цистерни - 60
- БпЛА ОТР - 2
- Кораблі/катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4300
Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
Зазначимо, що РФ заперечує втрати своєї сили в Україні, тому російських військових вже називають "потерьнет".