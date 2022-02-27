Інформація орієнтовна і може уточнюватись.

Стали відомі сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24, 25, 26 лютого) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.

Їх приблизно навела член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

Літаки - 27

Гелікоптери - 26

Танки - 146

Бойові броньовані машини - 706

Гармат - 49

ЗРК БУК - 1

Град - 4

Автомобільна техніка - 30

Цистерни - 60

БпЛА ОТР - 2

Кораблі/катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Зазначимо, що РФ заперечує втрати своєї сили в Україні, тому російських військових вже називають "потерьнет".

Вас також можуть зацікавити новини: