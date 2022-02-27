фото REUTERS

Стали відомі сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24, 25, 26 лютого) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.

Їх приблизно навела член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

  • Літаки - 27
  • Гелікоптери - 26
  • Танки - 146
  • Бойові броньовані машини - 706
  • Гармат - 49
  • ЗРК БУК - 1
  • Град - 4
  • Автомобільна техніка - 30
  • Цистерни - 60
  • БпЛА ОТР - 2
  • Кораблі/катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Зазначимо, що РФ заперечує втрати своєї сили в Україні, тому російських військових вже називають "потерьнет".

Вас також можуть зацікавити новини: