Відсутність ремонтної бази впливає на бойові спроможності Чорноморського флоту РФ.

Силами оборони у березні біля тимчасово окупованого Севастополя було уражено російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", відновлення якого, скоріш за все дуже проблематичне через відсутність певного доступу до ремонтної бази у Криму.

Водночас вчора один з ТГ-каналів повідомив, що "Іван Хурс" знов заходить до Севастополя. Згодом цей самий ресурс спростував свою інформацію, уточнивши, що сталася помилка - корабель, який помітили у морі, це, скоріш за все, - тральник.

"Біля берегів Севастополя насправді був мінний тральник. Слід розуміти, що зараз в принципі застосовувати подібні одиниці для розвідувального корабля особливого сенсу немає для росіян – це по перше. По друге – не факт, що його обладнання вже відновлено після того, як він отримав ураження від ВМС ЗСУ минулого разу", - розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Він додав, що зараз залучати подібні одиниці росіяни не ризикують через небезпеку. Тому "Іван Хурс" продовжує перебувати у пункті базування, відповідно – без виходів у море.

Речник також зазначив: навіть, якби цей розвідувальний корабель був відновлений та мав змогу виконувати відповідні завдання, це, навряд чи, змінило ситуацію у Чорному морі. Як пояснив Плетенчук, наразі ворог покладається більш на інші засоби розвідки, в першу чергу це дрони та патрульні літаки.

"Тому сказати, що вихід "Івана Хурса", навряд чи, став би якоюсь передумовою (для повернення певних кораблів з Новоросійська – УНІАН). Окрім того, повертатися до Криму для росіян, як вони самі кажуть, "смерти подобно", - сказав Плетенчук.

Він також пояснив, наскільки складно росіянам відремонтувати кораблі, які раніше були уражені Силами оборони. За словами речника - це дуже складна задача, хоча певне обладнання противник міг би можна перебазувати у Новоросійськ, та деякі роботи проводити там. Але основна ремонтна база окупантів залишається у Криму.

За словами речника, Крим для окупантів, хоча й номінально, але залишається основною військово-морською базою на Чорному морі.

"Інше питання, що вона наразі їм недоступна для експлуатації в тому режимі, як їм треба. Тому звісно вони зараз стикаються з відсутністю ремонтної бази, яка їм потрібна. Й це впливає, як на порядок виконання бойових завдань, так й на бойові спроможності Чорноморського флоту РФ. Тобто, ремонт у Криму – проблема та вони, скоріш за все, намагатимуться щось налагодити у Новоросійську...", - розповів Плетенчук.

Він уточнив, що у Чорному морі окупанти мають 8 ракетоносіїв, з яких три є підводними човнами ("Варшав’янки", проєкт 636) та ракетні фрегати "Адмірал Ессен" й "Адмірал Макаров", які зараз "не в кращій своїй формі". Водночас вчора та сьогодні на чергуванні в акваторії не зафіксовано жодного російського корабля.

За даними речника, два малі ракетні кораблі проєкту 22800 "Каракурт" окупанти раніше вивели з Чорного моря до Каспію внутрішніми водами, що дозволяють габарити цих одиниць. Будують такі катери у Зеленодольську (Татарстан) та внутрішніми водами спускають, зокрема, у Чорноморсько-Азовський регіон. Плетенчук додав, що за бажанням окупанти могли б вивести аналогічним чином з Чорного моря й інші свої кораблі.

Водночас він зазначив, що технічні характеристики "Калібрів" дозволяють їх застосовувати навіть з Каспію, але Сили оборони їх вже навчилися збивати.

Ураження кораблів РФ - деталі

Нагадаємо, у березні 2024 року стало відомо, що Силами оборони України вражено два великі десантні кораблі - "Ямал" і "Азов", та розвідувальний корабель "Іван Хурс", який отримав пошкодження кормового обладнання розвідувального, і відповідно виконання завдань ним за профілем було "під питанням".

Іва Хурс – один з двох російських кораблів радіоелектронної розвідки проєкту 18280. До завдань корабля входило забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки тощо.

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