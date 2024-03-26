Виявляється він отримав пошкодження розвідувального кормового обладнання.

У Військово-морських силах підтвердили, що під час успішної операції вражено не тільки два великі десантні кораблі - "Ямал" і "Азов", а й розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Про це сказав речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "FREEДОМ". "Можна вже приплюсовувати розвідувальний корабель "Іван Хурс", який отримав пошкодження кормового обладнання розвідувального, і відповідно виконання завдань ним за профілем під питанням. Точніше виконувати він їх найближчим часом не зможе", - наголосив він.

Удари по коряблях ЧФ РФ

25 березня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав про ймовірність того, що вражено не тільки два великі десантні кораблі - "Ямал" і "Азов", а й розвідувальний корабель "Іван Хурс". Тоді він наголосив, що верифікується інформація про можливе ураження "ще однієї одиниці - третьої". Пізніше він уточнив, що йдеться про розвідувальний корабель "Іван Хурс". За його словами, такі заяви потребують верифікації з кількох джерел.

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Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький у документальному проекті "ГУР. Битва за море. Всі дороги ведуть до Криму" сказав, що Україна без повноцінного флоту змогла змусити кораблі Чорноморського флоту РФ тікати з тимчасово окупованого Криму.

За його словами, завдяки морським дронам Magura V5 було знищено розвідувальний корабель "Іван Хурс", десантні кораблі "Акула" і "Серна", ракетний корабель "Івановець". Крім того, вони відправили на дно великий десантний корабель "Цезар Куніков" і патрульний корабель "Сергій Котов".

Скібіцький зазначив, що українські дрони з кожним разом стають потужнішими і точнішими.

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