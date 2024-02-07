Повітряні сили інформують про пересування БПЛА.

Цієї ночі Україна опинилася під атакою безпілотних літальних апаратів, повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Як повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram, мова йде про декілька груп російських дронів.

Оновлено о 00:56: Нові дані від військових:

Відео дня

нова група на півночі Херсонщини, рухаються на Дніпропетровщину;

кілька груп рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північний захід;

група на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямує на Полтавщину.

Крім того, стостерігається активність тактичної авіації РФ на північному сході, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлено о 00:51: Група "шахедів" на півночі Кіровоградщини, прямують у напрямку Черкащини.

Оновлено о 00:32: Кілька груп "шахедів" на Кіровоградщині, напрямки руху: Кропивницький, Полтавщина (Кременчук).

Оновлено о 00:22: Сили оборони півдня повідомляють, що йде бойова робота по областях, де фіксується рух ударних дронів.

Оновлено о 00:20: Повітряні сили опублікували оновлення:

кілька груп "шахедів" на півдні Миколаївщини, на межі Миколаївської та Одеської областей, рухаються на північний захід;

кілька груп на півночі Миколаївщини та на півдні Кіровоградщини, курсом на північ;

група "шахедів" на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини, прямують на північний схід.

Оновлено о 00:04: Група "шахедів" на Кіровоградщині рухається у напрямку Кропивницького.

Оновлено о 00:00: Кілька груп БПЛА на півдні Миколаївщини рухаються у напрямку Одеської області.

Оновлено о 23:47: Ще одну група "шахедів" зафіксували, вони летять на Миколаївщину з півдня.

Оновлено о 23:34: Кілька груп дронів на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області, на Кіровоградщині - курсом на північний захід, а група на Херсонщині - на Миколаївщину.

Оновлено о 23:17: БПЛА типу "Shahed" рухаються з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області, повідомили військові.

Останні удари РФ по Україні:

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники завдали ударів по готелю в Богодухівському районі Харківської області. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинула двомісячна дитина, троє жінок отримали поранення.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що минулої доби під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Херсон, Новоберислав та Берислав Херсонської області.

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